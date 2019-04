Sotsiaaldemokraadid seavad riigikogu esimehe kohale üles Sven Mikseri

«Sven Mikser on väärikas kandidaat sellele väärikale kohale. Ta on Eesti kogenumaid parlamendipoliitikuid ning Eesti välispoliitika vaieldamatu tipuna esindaks meie riiki suurepäraselt ka diplomaatiliselt. Ent pidades silmas vastaskandidaadi väärtusruumi ja nägemust ühiskonnast, on vast olulisemgi, et Sven Mikser on veendunud õigusriikluse, vabaduse ja parlamentaarse demokraatia kaitsja,» ütles sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski.