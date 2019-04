Läti ja Leedu president Putiniga kohtuma ei läheks

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on Balti riigijuhtide seas esimene, kes pärast 2014. aasta Krimmi okupatsiooni Venemaale visiidile plaanib minna.

Kui 18. aprillil Putini ja Kaljulaidi vaheline kohtumine aset leiab, on Eesti president Kersti Kaljulaid esimene Baltimaade riigipea, kes esiteks pärast Ukraina konflikti üldse Venemaale visiidile läheb ning teiseks ka Venemaa presidendiga kõrgetasemeliselt kohtub.

Postimees võttis ühendust Läti ja Leedu presidentide kantseleidega, et uurida, kas lõunanaabrite praegused riigipead kaaluksid Venemaale visiidile minekut.

«Arvestades Euroopa Liidu sanktsioone, ei kaalu me kõrgetasemelist suhtlust Venemaaga. Kuna aga Läti ja Venemaa on naaberriigid, on mitmeid praktilisi küsimusi, mis vajavad meie tähelepanu. Seetõttu peavad meie ametnikud ja eksperdid regulaarselt ühendust,» selgitas Klaveniece.