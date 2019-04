Savisaar murdis sanktsioonide lõpetamise ideega Venemaa meediasse

Savisaare sotsiaalmeedia postitusest kirjutasid suuremad uudisteagentuurid, aga ka sellised Venemaal populaarsed ajalehed nagu Izvestija, Moskovskii Komsomolets, Gazeta.ru ning majandusleht Vzgljad. Neutraalse uudisnupu avaldas ka Venemaa kaitseministeeriumi võrguväljaanne Zvezda.

Savisaare arvamusavaldust ja Eesti-Venemaa presidentide eelseisvat kohtumist ründasid propagandaväljaanded RuBaltic ja Regnum.

«Lugesin, et Venemaal põletati 72 tonni eesti kilu, mis Ivangorodi tollis oli ära võetud. Põletustöödeks oli kulunud kolm kuud. Kahju meie kaluritest,» kirjutas Savisaar sotsiaalvõrgustikus Facebook. «Ehk aitab juba nendest sanktsioonidest ja vastusanktsioonidest. Ongi teema president Kaljulaidi jaoks, millest Moskvas rääkida.»

Majandusleht Vzgljad kirjutas taustaks, et Leningradi ja Pihkva oblastite veterinaarametite korraldusel põletati üle 70 tonni Eestist Venemaale viidud kilu, juba 2017. aasta lõpus vastas Venemaa Euroopa Liidu sanktsioonidele ja teatas muuhulgas «sprotisõltumatusest» Balti riikidest.

Uudistekeskkond Regnum avaldas Venemaal tuntud politoloogi Mihhail Demurini mürgise kommentaari, milles ta ründas nii Savisaart, kui ka Eesti ja Venemaa presidentide kavandatavat kohtumist.

«Edgar Savisaar on isegi kõigi oma venemeelsete väljaütlemiste kõrval siiski osa sellest eliidist, kes aitas kehtestada Eestis segregatsiooni- ja assimilatsioonirežiimi ning muutis selle riigi NATO agressiooni eesliiniks meie maa vastu. Sellepärast ei ole ka vaja täna valada krokodillipisaraid,» märkis Demurin, kes kunagi oli Venemaa välisministeeriumi kõrge ametnik ja kureeris muuhulgas Venemaa suhteid Balti riikidega.

«Kas ta (Savisaar - toim) siis ei tea, et Eesti president ei saa ja ei hakka Moskvas «arutama» Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa vastu? Kas ta siis ei tea, et Kaljulaidil ei ole selleks mingisuguseid volitusi ning ainus, mida ta saab teha, on väljendada tuntud, kuid Venemaa jaoks alandavat Euroopa Liidu positsiooni: andke Krimm tagasi Ukrainale ja siis me hakkame mõtlema sanktsioonide tühistamisele, kuid NATO vägesid teie piiridelt ära ei vii,» rääkis Demurin.

Demurini sõnul on tal kahju, et Venemaal tuli sanktsioonide tõttu ära põletada 70 tonni Eestist pärit kilu, kuna «kilu on kalurite töö tulemus ja töösse tuleb suhtuda austusega».

«Aga püüame meenutada kas me oleme viimase kolmekümne aasta jooksul näinud Eestis austust vene inimese töö vastu? Või vene inimeste vastu? Ma ei hakka fakte üles lugema, ütlen lihtsalt, et ei ole. Me oleme täheldanud hoopis vastupidist: alandust. Eestlased koos Euroopa Liiduga ei alanda täna mitte ainult «oma» venelasi, oma sanktsioonidega alandavad nad Krimmi elanikke ja kogu meie maad,» kirjutas Demurin.