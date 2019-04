Keskerakond ei pääsenud 110 000 euro tagasimaksmisest Tallinnale

Erakonnaseaduse kohaselt on erakond kohustatud demokraatia põhimõttest lähtudes tagama oma tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku läbipaistvuse. Erakond võib saada tulu muuhlgas annetustest, kuid seda üksnes juhul, kui annetus on tehtud seaduses sätestatud tingimustel.

Erakonnaseaduse järgi on raamatupidamise läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamine erakondade puhul eriliselt oluline, sest erakondade varjatud rahastamine võib ohustada demokraatia toimimist, mis on äärmiselt kaalukas avalik huvi, ning järelevalveorgan peab seetõttu saama muu hulgas veenduda, et erakond ei ole võtnud vastu keelatud annetusi.