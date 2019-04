Kaljulaid tahab Putiniga rääkida Eesti-Vene suhetest, aga ka Ukrainast ja Gruusiast

«Sõnum ongi see kohtumine, sest vaadake, Eesti diplomaadid, Eesti poliitikud räägivad maailmas väga palju Venemaast ja tegelikult ei ole väga kerge aru saada, miks me seejuures ei räägi Venemaaga, teades ka seda, et tõenäoliselt on meil üsna vähe kokkupuutepunkte, siis see kohtumine ise iseenesest on oluline ära pidada,» rääkis president.

«Kahtlemata nagu meie partnerid ja liitlased, kellega olen seda teemat puudutanud, et selline kohtumine tuleb, me alati jääme truuks oma väärtustele. Me alati räägime Ukrainast, räägime Gruusiast, me püüame aru saada, millised võiksid olla lahendusteed selleks, et Minski lepingud saaksid olla täidetud ja arutame ka kahepoolseid suhteid, sest Eestil ja Venemaal siiski on kahepoolsed suhted, ei maksa seda unustada. Meil on piirikoostöö, meil on kultuurikoostöö, meil on Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ees, kus loodetavasti jätkub Eesti-Vene Euroopa Liidu ühisprogramm - kahel naabril on alati omavahel jututeemasid,» lisas Kaljulaid.