Video ja galerii: Raimond Kaljulaid lahkus Keskerakonnast ja osaleb Euroopa parlamendi valimistel

Eesti 200 võimalusele Euroopa parlamendi valimistel läbi lüüa ta ei usu, kuna tema hinnangul pärast riigikogustki välja jäämist neil keeruline inimestele oma ideesid tõestada.

Võimuliidule pikka pidu ei ennusta

«Üks minu kolleeg riigikogus, kelle nime ma ei nimeta, sest vaevalt ta seda sooviks, ennustas, et eks see valitsus EKREga tuleb üks pikk kriisikoosolek. Arvata võib, et see saab olema külalt keeruline aeg nii nende jaoks, kes on Toompeal kui ka nende jaoks, kes vaatavad Toompeal toimuvat kodus televiisorist või loevad ajalehti. See tekitab suuri pingeid,» märkis Kaljulaid.

Nii on ta kindel, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliit laguneb enne nelja aastat päris kindlasti. «See on valitsus, kelle puhul pigem loeksin kahjusid kokku päevades kui aastates. Kui üks selle valitsuse osapooli suudab põhimõtteliselt iga nädal tekitada kolm-neli sellist teemat, mis Eesti ühiskonda lõhuvad, siis ma arvan, et mida kiiremini tullakse mõistusele, seda parem,» sõnas Kaljulaid.

Ta meenutas, kuidas paremäärmuslaste kohta on loodetud, et valitsusse jõudes jooksevad nad nn õhust tühjaks. «Kus nad siis jooksevad? Vastupidi.» Siinkohal tõi Kaljulaid paralleeli USA presidendi Donald Trumpiga, kelle kampaania ajal arvati, et presidendiks ta kindlasti kunagi ei saa ning presidendiks saades arvati, et tema ümber on inimesed, kes teda ohjeldavad või aitavad kahju vältida – mõistlikud, täiskasvanud inimesed. «Tänaseks on enamik neist kas minema löödud Valgest Majast või ise ära läinud,» tõi Kaljulaid näiteks.

«Mõned, kes täna mõtlevad, et Raimond väga targasti ei teinud – eks me näeme veel seda,» sõnas Kaljulaid.

​Karilaid: Kaljulaid lahkub Keskerakonna häältega Reformierakonda rõõmustama

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Raimond Kaljulaidi lahkumine erakonnast ja fraktsioonist ei tulnud kellelegi üllatusena, kuid selle sammuga on ta petnud nii oma valijaid, endist koduerakonda kui ka iseennast.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Kaljulaid peaks arvestama sellega, et ta oli ringkonna esinumber Keskerakonna kandidaadina, kelle kampaaniasse panustas erakond nii raha kui ka aega. «Kuigi ta seda kaldub arvama, olid väga paljud tema hääled toetusavaldus erakonnale ja meie eesmärkidele, mitte temale ainuisikuliselt. Lahkumine päev pärast riigikogu koosseisu tööle asumist näitab kahjuks väga selgelt, et viimaste nädalate jutud põhimõttekindlusest ja eetilisusest on olnud vaid fassaad oma poliitiliste ambitsioonide elluviimiseks,» leidis Karilaid. Ta tõdes, et kuigi seda ei juhtu, tuleks Kaljulaidil üles näidata, et retoorika taga on ka ausad teod ja lahkuda riigikogust.