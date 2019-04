Põlvamaa ajaleht Koit lõpetab ilmumise

«Kahjutundega teatan, et 8. märtsist 1951 ilmuma hakanud Põlvamaa ajalehe Koit viimane lehenumber jõuab lugejateni 28. juunil,» kirjutas kaks korda nädalas ehk teisipäeval ja reedel ilmuva Koidu peatoimetaja Kauno Kõima Facebookis.

Ta märkis, et maapiirkondades kahaneva rahvastiku ning tänapäeva muutuvate lugemisharjumuste tingimustes, kus üha enam infot tarbitakse elektroonsetest kanalitest, on paberajalehtede tiraažide kahanemine üsna loomulik.

«Mida väiksemaks kuivavad tiraažid, seda suurem on kulu ja tulu suhe, mida eriti mõjutavad trükkimise ja kojukande oluline kallinemine - seda keerulisem on paberlehte välja anda. Ja kui lehe tellijaid on juba vähem kui tuhat, üksikmüük märkimisväärselt veelgi väiksem, pole võimalik jätkata lehe väljaandmist,» teatas Kõima.