Korruptsiooniaudit: meediakontsern saatis kirja linnavalitsusele ja raha tuli

Tallinna korruptsiooniriske analüüsinud Normas Aas küsib: «Kas need üritused olid siis nii erakorralised, et tuli reservfondi kasutada? Miks ei küsitud toetust selliste ürituste jaoks ette nähtud fondidest? On selge, et siin on tegemist poliitilise otsusega. Me ei saa öelda, kas see oli õige või vale, aga see on võimalus minna mööda üldistest toetusetaotlemise reeglitest. Jääb ebaselgeks, kas reservfondist raha taotlemiseks peavad olema head tutvused või see sõltub üritusest, mille jaoks raha taotletakse.»