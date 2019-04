Putini nõunik: Eesti presidendi visiit on ettevalmistamisel

Eesti presidendi kantselei avalikustas märtsi lõpus, et president Kaljulaid on 18. aprillil töövisiidil Moskvas, kus avab renoveeritud ajaloolise Eesti saatkonnahoone.

Kaljulaid ütles täna Kadriorus pressikonverentsil, et on ette heidetud, justnagu poleks presidendi kantselei avalikkusele piisavalt visiidist teada andnud. Tema sõnul pole see tõsi, kuna nad on proovinud olla läbipaistvad.