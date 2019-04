Fotod: koge sõitis Lennusadamast Paksu Margareeta juurde

«Koge aitab muuseumil rääkida ajaloo- ja merendushuvilistele meilt ja mujalt elust keskaegsel laeval ja Tallinna kui suure Hansa linna lugu. Tegemist on Euroopas haruldase leiuga, kuna laev oli väga hästi säilinud ja sellega kaasnes ligi 700 esemelist leidu. Osa neist leidudest paneme ka muuseumisse välja ning teadmist, mida laeva ja esemete uurimine meile tõi, jagame ka mitme digi- ja käed-külge lahendusega,» rääkis meremuuseumi direktor Urmas Dresen.

Koge leiti 2015. aastal Kadriorus Tivoli arenduse kaevetööde käigus. Tegemist on umbes 700aastase laevavrakiga, sest teadlased tegid dendrokronoloogia abil kindlaks, et laeva ehitamiseks kasutatud puud on langetatud umbes 1295. aasta paiku praeguse Põhja-Poola alal.