Kinnipeetud auto purjus kaasreisija sõitis politseinike silme all vastu maja seina

Jõhvi politseijaoskonna välijuhi Sergei Matotškini sõnul sai häirekeskus täna kell 8.30 teate, et Jõhvis Rahu tänaval asuva maja juures on sõiduk, milles viibivad kolm isikut tunduvad olevat joobes.

«Tuletan meelde, et alkoholi tarvitamine ja autosõit ei käi mitte kuidagi kokku. Ilmselgelt ei saanud naine joobe tõttu sõiduki juhtimisega hakkama ja oli õnn, et seal parasjagu jalakäijaid liikumas ei olnud ja keegi viga ei saanud. Kui olete seltskonnaga otsustanud alkoholi tarbida, siis leppige kokku, kes teist on kaine ja hoolitseb selle eest, et te turvaliselt ühest kohast teise jõuaksite,» ütles Matotškin.