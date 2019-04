Netanyahu põhirivaal valimistel mõistis tema Läänekalda-lubaduse hukka

Netanyahu ütles laupäeva hilisõhtul, et kavatseb kehtestada Iisraeli suveräänsuse vähemalt osade okupeeritud Läänekalda alade üle. Samm võib lüüa hingekella Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks mõeldud nn kahe riigi lahendusele.

Lubadust peeti enamikes ringkondades katseks innustada parempoolseid valijaid valima minema, sest oodatakse, et 9. aprillil toimuvad valimised tulevad tasavägised.

Benny Gantz, endine sõjaväejuht, kelle tsentristlik allianss Sinine ja Valge on pakkumas Netanyahule tõsist konkurentsi, mõistis peaministri avalduse hukka.

«Miks mitte küsida, kuidas juhtus nii, et Netanyahu sai annekteerida 13 aastat, aga ei teinud seda,» ütles Gantz viitega aastatele, mil Netanyahu on olnud Iisraeli peaminister.

«Arvan, et strateegilise ja ajaloolise otsuse lendulaskmine valimiskampaania mullis pole tõsine ja on vastutustundetu.»

Ajakirjanik küsis Gantzilt, milline on tema seisukoht selles küsimuses. Gantz vastas, et on «ühepoolsetele» sammudele vastu.