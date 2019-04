Roheliste kandidaadid europarlamenti on Ilves, Mardiste ja Izmailova

Rohelised soovivad näha tugevat Euroopa Liitu, mis panustaks rohelise majanduse arengusse ja kliimamuutustega võitlemisse. Rohelised erakonnad lähevad kõigis liikmesriikides valimistele identse valimisplatvormiga, mida on läbi viimase aasta koos sõnastatud.

Roheliste erakondade saadikud on Euroopa Parlamendis esindatud juba 1984. aastast ja rohelised on seitsme parlamendikoosseisuga kasvanud tugevaks euroopameelseks jõuks. Praegu 51 saadikuga roheliste fraktsioon on europarlamendi keskmike seas ja hääletustel sageli kaalukeeleks, kelle valikust sõltub teinegi kord seaduseelnõu saatus.

Nädalavahetusel valimiskomisjonis registreeritud Eestimaa Roheliste kandidaadid lähevad valimistele positiivse programmiga. Kampaanias hakatakse rõhuma teemadele, millega kolleegid europarlamendis on juba aastaid tegelenud – üleminek ressursse säästvale rohelisele majandusele, kliimamuutuste vältimine, tervislik toit, inimõiguste kaitse, internetivabadus ja väärtuspõhine välispoliitika.

«Europarlamendi valimistele lähevad igat sorti äärmuslased negatiivsete sõnumite ja sooviga Euroopa Liitu nõrgestada,» ütles Züleyxa Izmailova. «Roheliste arvates on Euroopa Liit toonud oma elanikele palju kasu ja ilma tugeva koostööta pole Euroopa võimeline tegelema selliste globaalsete väljakutsetega nagu kliimamuutused.»

Züleyxa Izmailova on varasemalt olnud MTÜ Noored Rohelised eestvedaja ja vabatahtlik keskkonnaorganisatsioonis Eesti Roheline Liikumine. Ta on rohelise ilmavaate ja jätkusuutliku arengu edendamisele pühendunud kahe lapse ema, Eestimaa Roheliste esinanine ja Tallinna abilinnapea, kelle põhiteemadeks on divestment, rohekasv, mahetoit, feminism ja loomade õigused.

Peep Mardiste on Tartu Ülikooli teadusmagistri kraadiga keskkonnakaitsja ja rahvusvahelise koostöö ekspert, kes on muuhulgas töötanud aastail 2007-2008 nõunikuna Euroopa Parlamendis ja aastail 2012-2017 abiprogrammi juhina ÜRO Euroopa peakorteris Genfis. Mardiste on Eestimaa Roheliste asutajaliige ja juhib roheliste Tartu piirkonda.

Evelin Ilves on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal 1993. aastal ja uuendanud oma arstilitsentsi 2014. aastal. Professionaalne karjäär on kulgenud eraettevõtluses, alates turundusagentuurist lõpetades Eesti Päevalehe juhatuses ja «Eesti tuntuks!» projekti juhtimisega EAS-is. Üheksa aastat oli Evelin Ilves president Toomas Hendrik Ilvese kõrval aktiivne Eesti esileedi, kes sise-ja välismaiste visiitide käigus külastas ametlike diplomaatiliste kohustuste kõrval koole ja lasteasutusi ning puhta kohaliku toidu, tervise ja keskkonna arengutega seotud organisatsioone ja juhte nii Euroopa, Ameerika kui Aasia riikides.