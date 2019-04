Natsisümboolika ei ole endiselt Eestis keelatud

PPA pressiesindaja Marie Aava kinnitas, et seoses Eesti Kunstiakadeemia juures olevale seinale ilmunud haakristiga on politsei alustanud väärteomenetlust.

«Väärteomenetlust alustasime möödakäija teate peale, keda Kunstiakadeemia soditud sein häiris. Päeva jooksul saime teada, et sinna võib joonistada ja Kunstiakadeemial ei ole etteheited selles osas. Politsei hindab menetluses, kas tegemist on rikkumisega,» ütles Aava.

See ei tähenda, et kommunismi- ja natsisümboolika keelamist arutatud ei oleks. «Ministeerium on seda küsimust aegade jooksul analüüsinud, aga hetkel mingit otsust täiendavate seadusandlike initsiatiivide kohta algatatud ei ole,» ütles Rammus.

«Politsei reageerib sellistele teadetele seetõttu, et teatud sümbolite kasutamise korral võib olla alust arvata, et rikutud on avalikku korda. Avaliku korra rikkumine aga on väärtegu ja raskendavatel asjaoludel kuritegu. Sõltuvalt kontekstist ja teo toimepanija eesmärgist võib tegemist olla ka näiteks vaenu õhutamise või vara kahjustamisega,» selgitas ta.