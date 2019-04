Kolme kuuga hukkus liikluses 14 inimest

Politsei- ja piirivalveameti politseimajor Sirle Loigo märkis, et kui jaanuaris ja veebruaris juhtus eelmiste aastate sama perioodiga võrreldes vähem liiklusõnnetusi, milles said inimesed vigastada, siis märtsis see nii enam ei olnud.

Arusaadavalt on talvekuudel vähem liiklusõnnetusi kaherattaliste sõidukitega, kuid mida ilusamad ilmad ja kuivem asfalt, seda rohkem mootorrattaid ja jalgrattureid on teedel.

Tema sõnul peaksid suuremate sõidukite juhid peaksid kindlasti arvestama sellega, et ilusamate ilmade saabudes on teedel rohkem kergliiklejaid ja mootorrattureid ning oskama neid märgata. «Samas ristmikul on õigus siiski sel sõidukil, mis liigub peateel, mitte sel sõidukil, millel on suurem mass,» märkis Loigo.