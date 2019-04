Jüri Ratas «Tre Raadiost»: vanasti tuli «Meedia keskpunkti» jälgida

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhid Martin ja Mart Helme rääkisid eile oma Tre raadio saates, et Eesti Ekspressis avaldatud ja Ruuben Kaalepit puudutanud artikli taga on Keskerakonna «juudi tiib».

«Me teame kõik, miks seda tegelikult tehti, sest Keskerakonnas on olemas oma väike, aga mõjukas nii-öelda juudi tiib ja selle konkreetse propagandalooga tehti viimane meeleheitlik katse Keskerakonnas neid hääli kangutada. // Tehti valetamise lugu, et Keskerakonna paarile juudile ajude vahele pugeda,» rääkis Martin Helme Tre raadios.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei osanud oma erakonnakaaslaste pihta sadanud süüdistuste kohta midagi öelda. «Peate nende enda käest küsima, kust nad selle allika on saanud. Minuni need allikad pole jõudnud,» ütles Ratas.

Küsimusele, kas koalitsioonipartneri poolt esitatud süüdistus ei nõua arupärimist, vastas Ratas, et ei kuulanud raadiosaadet.

«Ma saan aru, et õige poliitik peab igal pühapäeval kuulama ühte raadiosaadet. Vanasti oli see Meedia keskpunkt, mida tuli jälgida. Aga ma arvan, et kevadisel ajal inimesed soovivad teha õues ja aias tööd. Ma tegin ka eile metsatööd,» rääkis Ratas ning soovitas selle kohta küsida asjaosalistelt endalt.