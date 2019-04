Pagulaskeskustes viibib kokku 42 inimest

Vao keskuses elas 1. prill seisuga 28 inimest, neist üheksa on rahvusvahelise kaitse taotlejad ning 19 on juba saanud rahvusvahelise kaitse, edastas AS-i Hoolekandeteenused pressiesindaja. Rahvusvahelise kaitse saanutest viis on EL-i rändekava alusel Eestisse jõudnud kvoodipagulased.