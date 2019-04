Uues võimuleppes on kirjas kodakondsuspoliitika leevendamine

Koalitsioonileppes seisab, et selleks, et halli passiga ja kolmanda riigi, näiteks Venemaa passiga vanemate laps saaks naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse, peab laps olema Eestis sündinud ja Eestis alaliselt elama. Tema vanemad või vanavanemad peavad olema 1991. aasta 20. augusti seisuga Eestis elanud, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Oluline on, et kui sellel lapsel on sünnijärgne mõne kolmanda riigi kodakondsus, siis sellest peavad tema vanemad tema eest loobuma või laps täisealiseks saades ise loobuma.

«Eks me pidime siin natuke kompromissi tegema, aga me mõistsime, et Keskerakonnale on see teema ülimalt oluline,» ütles EKRE esimees Mart Helme.