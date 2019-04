Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktoriks saab Hendrik Agur

Uudise tegi esmalt avalikuks ETV «Esimeses stuudios» külas olnud Mailis Reps, kes ütles saates, et Agur otsustas ise selle sammu astuda ning ministeerium toetab seda. Repsi sõnul on Aguri kõige suurem väljakutse Kohtla-Järvel usalduse taastamine.

«Need kuud, mis võib-olla ka väikese nurgana jõudsid avalikku meediasse, olid kohapeal ikka väga emotsionaalsed,» tunnistas Reps. «Kohtla-Järve on väga kummaline linn, tal on mitmed linnaosad 30 kilomeetri raadiuses, see kokku sõlmida, tekitada usaldus, ka usaldus Jõhvi gümnaasiumi vastu,» rääkis Reps Aguri ülesannetest ja lisas, et Aguri ambitsioon on, et nii palju kui võimalik toimuks õppetööd Kohtla-Järve riigigümnaasiumis eesti keeles.

Endine Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor ja nüüd haridus- ja teadusministeeriumis Tallinna riigigümnaasiumide rajamisega seotud olnud Hendrik Agur ütles, et loodav riigigümnaasium, mida ta juhtima asub, on erilise tähelepanu all olev ja erilist panustamist nõudev õppeasutus.

«Tegu on eneseületust nõudva tööga, kuid soovin seda teha sajaprotsendilise pühendumisega: eesmärk on koos meeskonnaga rajada Kohtla-Järvele vähemalt sama hea kool kui Gustav Adolfi gümnaasium. Ida-Virumaa pärl ja kogukonna ühendaja – reaal- ja humanitaarhariduse lipulaev, kuhu soovitakse õppima ja õpetama tulla üle Eesti,» ütles Agur.

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja ja valikukomisjoni liige Ruth Opmann märkis, et Hendrik Aguri tugevuseks on pikaajaline kogemus koolijuhina ja põhjalik visioon sellest, milline peaks Kohtla-Järve riigigümnaasium tulevikus olema. «Hendrik Agur on ennast tõestanud 13 aastat võimeka eestvedajana Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori ametikohal – tegu on loova, ambitsioonika ning nüüdisaegset koolikultuuri kandva inimesega,» lisas ta.

Koolijuhi valimise komisjoni kuulusid lisaks haridus- ja teadusministeeriumi töötajatele ka Kohtla-Järve Linnavalitsuse, SA Innove ning riigigümnaasiumide direktorite esindaja.

Agur ütles, et Kohtla-Järve gümnaasiumi mõju ja missioon on laiem ühe kooli piiridest, ulatudes linnast ja maakonnast kaugemale.

«Nii tugevdame kohalikku kogukonda ja tekitame inimestes huvi eesti keele ja hariduse vastu. Minu esmane ülesanne on luua meeskond, kes kannab kokkulepitud väärtusi õpilaste arengu igakülgsel toetamisel: tolerants ja koostöömeel peavad olema aluseks, millest kõik tegevused koolis lähtuvad. Samuti eesti keele ja kultuuri säilimine ning eestikeelne õppetöö peavad olema vankumatult tagatud – samas tuleb selles läbivalt arvestada kohalikku keskkonda, õpilaste ja nende perekondade keelelist ja kultuurilist tausta,» rääkis Agur.

«Koolikultuuri peab kujundama nii, et iga õpilase rahvuslik identiteet oleks väärtustatud: kõik kooliõpilased peavad tundma ennast koolis hästi ja turvaliselt. Peatselt algab ka vastuvõtt kooli – õpilastega vesteldes saame selgema pildi sellest, kes õppima tulevad, milline on vene emakeelega õpilaste eesti keele tase ja milliseid toetavaid meetmeid on vaja. Huvi eesti keele omandamise vastu saab tekitada õhinapõhiselt ja mitte ainult Tammsaare kaudu,» jätkas ta.

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi uut direktorit aitab haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa juhitav töörühm, kuhu kuuluvad koolijuhid, õpetajad, lapsevanemad ja hariduseksperdid. Oluliste asjade üle otsustatakse haridusministeeriumi kinnitusel koostöös kohaliku kogukonnaga.

Hendrik Aguri tööülesanded haridus- ja teadusministeeriumis on seni olnud seotud Tallinna riigigümnaasiumide rajamisega. Esimene etapp Tallinna riigigümnaasiumide rajamisel on edukalt lõpetatud, valmis on esialgne ruumiprogramm ja tegevuskava, millega saab minna arhitektuurikonkursile. Enne seda on Agur lisaks Gustav Adolfi gümnaasiumi juhtimisele olnud mitmete erasektori organisatsioonide tegevjuht. Ta on olnud ka Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees ning Karksi vallavolikogu esimees. Hendrik Agur on lõpetanud 1991. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriharidustöö ja orkestrijuhtimise alal.