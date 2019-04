EKRE ministrikandidaadid tutvustasid oma plaane

EKRE ministrikandidaadid on järgnevad: Mart Helme siseministriks, Martin Helme rahandusministriks, Rene Kokk keskkkonnaministriks, Mart Järvik maaeluministriks ning Marti Kuusik väliskaubandus- ja IT-ministriks.

Siseministri kandidaat Mart Helme

Mart Helme ütles, et EKRE osa selles valitsuses on kokku võetav koondnimetusega Mart. «Meil on mardivalitsus, Rene Kokk on ainus erand, teised on mardipõhised nimed,» ütles Mart Helme ja selgitas, et Martini nime algne tähendus on sõjakas ja võitlev ning sõjakad nad ka on.

Mart Helmel on siseministrina ees neli suuremat teemat: immigratsioon, siseriiklik turvavõrgustik, piirivalve ümberkorraldus ja bürokraatia vähendamine.

Helme ütles, et paigalseisu valitsus nad ei ole ning lugedes seda pärandit, mille siseminister talle maha jätab, on tööd palju. «Alates sellest, nagu eile kuulsime, et lastel ei ole ema ja isa, vaid vanem 1 ja vanem 2, selle vastu hakkame võitlema. Ema ja isa on ühiskonna põhiväärtused. Ema, isa ja lapsed on ühiskonda kandjad. Vanem 1 ja vanem 2 ei tähenda mitte midagi,» sõnas ta.

Peatse siseministri sõnul saavutas EKRE koalitsioonilepingus partneritega peamiselt kõik, mis oli nende programmis seoses immigratsiooniga. Helme selgitas, et immigratsioon ei tähenda vaid pagulasi, vaid kõiki, kes siia tulevad. Eriline probleem on tema hinnangul aga Ukraina töölistega, kelle immigratsioon on Eesti riigile hävituslik. See lööb tema sõnul paigast eesti ja venekeelse rahvastiku demograafilise tasakaalu, nende inimeste pealt ei maksta riigile makste ning vähekvalifitseeritud tööjõud ei aita kaasa ka Eesti majanduse innovatsioonile.

«Need inimesed suruvad alla meie palgatasemed. Võtavad peamiselt ära meie vene inimeste töökohad. Need kes tulevad maksuvabalt, mustalt võtavad ära töökohad, suruvad alla palgad. Meil ei ole midagi nende inimeste vastu, aga meie ei soovi, et Eesti ujutatakse üle odava Ukraina tööjõuga,» ütles Mart Helme.

Teine siseministri teema on siseriiklik turvavõrgustik, kus tuleb toetada päästeametit, politseid ja teisi ametkondasid. «Meil seisab ees lähematel aastatel küllaltki ulatuslik pensioneerumine. Kolme-viie aasta pärast on tegemist tõsise praeguse tööjõu siirdumisega pensionile ning peame mõtlema, mida teha,» ütles ta. Helme sõnul on politsei praegu nii õhukeseks hööveldatud, et kui meil oleks uuesti pronksiöö, siis politsei sellega toime ei tuleks. Politseid tuleks seega tema hinnangul tugevdada.

Kolmas teema on piirivalve. «Kui loete koalitsioonilepingut, siis tõepoolest ei ole öeldud, et taastame sõjaväelise piirivalve. Küll on öeldud, et loome piirivalvest eraldiseisva struktuuri,» ütles ta. Helme sõnul on oluline tegeleda ühtlase piirivalve ametkonna relvastuse ja väljaõppe tasemega, kes hakkavad kujutama esimest kaitsevalli sõjalise konflikti puhul. «Kui meil on piirivalve, kes on võimeline vastu võtma esimese rünnakuga, siis on selgelt tegemist Eesti kaitsejõudude tugevdamisega,» sõnas ta.