Eesti keelas Venemaa purjelaeva Sedov sisenemise territoriaalvetesse

Venemaa suursaatkond Eestis teatas , et hindab otsust keelata purjeõppelaeva Sedov sisenemine Eesti territoriaalvetesse Eesti ametivõimude ebasõbralikuks teoks. Saatkond märgib, et purjeõppelaeva Sedov pidi Eestit külastama sel nädalavahetusel ehk vahetult enne Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi visiiti Moskvasse.

Eile kell 15.56, kui alus purjetas kiirusega kaheksa sõlme minutis, kadusid nad radarilt. On võimalik, et laeva meeskond otsustas välja lülitada transponderi.

Postimehele teadaolevalt on lisaks teistele pardal ka Vladimir Putini kunagine pressisekretär Mikhail Kožuhhov. 62-aastane Kožuhhov on erialalt ajakirjanik ja töötas alates 1999. aasta novembrist kuni 2000. aasta jaanuarini tollal peaministri ametikohal töötanud Vladimir Putini pressisekretärina.

Tänavu märtsis avalikustatud aastaraamatus märkis välisluureamet, et Venemaa tsiviillaevad täidavad üha sagedamini Venemaa luureametite ülesandeid ning kasvanud on tsiviilaluste, sealhulgas ka suurte purjelaevade kasutamine mõjutustegevuses.

117,5-meetrine purjelaev Sedov on neljamastiline parklaev ja üks maailma suurematest purjeõppelaevadest. Alus on 1921. aastal Saksamaal ehitatud kaubalaevaks, laeva esialgne nimi oli Magdelene Vinnen II, seejärel Kommodore Johnsen. 1945. aastal läks laev reparatsioonina Nõukogude Liidule ning sai uue nime vene polaaruurija Georgi Sedovi järgi.

Praegu on Sedov purjeõppelaev, mille pardal treenivad kadetid Murmanski, Peterburi ja Arhangelski mereakadeemiatest. Laev osaleb sagedasti suurtel rahvusvahelistel purjeregattidel ja on regulaarselt osa võtnud ka 2021. aastal Tallinnasse jõudvast maailma suurimast purjeõppelaevade avamereregatist The Tall Ships Races.