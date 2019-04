Eesti-Läti keeleauhinna võitis mees, kes tõlkis läti keelde «Kalevipoja»

Eesti välisminister Sven Mikser rääkis tseremoonial, et ka sellel korral esitati auhinnale tugevad kandidaadid, kes oma töö ja tegevuse kaudu on panustanud Eesti-Läti keelekoostöösse. «Tänavune Eesti-Läti keeleauhinna väljaandmine on märgilisem ja pidulikum kui tavaliselt. On rõõm tõdeda, et Eesti ja Läti välisministeeriumide ühisest algatusest on kujunenud väärikas traditsioon ning seekord saame auhinda üle anda juba 10. korda,» rääkis Mikser.