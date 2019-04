Jää hakkas liikuma: Estonia katastroofi ohvrite lähedaste nõuet hakkab arutama Prantsuse kohus

Kohtuasjas on kostjaks parvlaeva Estonia ehitanud Saksa firma Meyer Werft ning aluse meresõiduohutuse eest vastutanud Prantsuse firma Bureau Veritas, kes on pikki aastaid üritanud asja kohtusse jõudmist takistada.

1997. aastal tuli rahvusvaheline uurimisrühm lõppjäreldusele, et katastroofi põhjustas parvlaeva vöörivisiiri purunemine. Selle tulemusena tungis vesi kiiresti laeva.

Bureau Veritas on seni keeldunud uuest juurdlusest, sest vastavalt Eesti, Soome ja Rootsi vahel 1995. aastal sõlmitud leppele kehtib Estonia uppumiskohas hauarahu ning vrakki üles ei tõsteta. Bureau Veritas on aga seisukohal, et ilma alust üles tõstmata pole võimalik katastroofi täpsemaid asjaolusid kindlaks teha.