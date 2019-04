Eerik-Niiles Kross: metsavendluse lugu tasakaalustab meie ohvrimüüti

«Metsavendluse teema ja ajaloo teemad laiemalt ei ole meie julgeolekupoliitikast ja meediast kuhugi kadunud ja hübriidsõdade ajastul on ajaloo elemendid väga olulised,» märkis Kross. «Venemaa näiteks kasutab oma propagandas väga palju Teise maailmasõja ja selle järgse ajaloo elemente ning loomulikult kallutatult ja meie vastu. Seepärast on väga tähtis, et me ei laseks kellelgi teisel oma lugusid rääkida, vaid räägiksime neid ise,» lisas ta.

Krossi sõnul on ta märganud, et viimasel aastakümnel on Eestis poliitikaga tegelema hakanud noorem põlvkond tundnud ennast ebamugavalt, kui räägitakse Teisest maailmasõjast ja metsavendlusest. «Ilmselt on pidevad natsisüüdistused paljudele inimestele mõju avaldanud ja nad on võtnud hoiaku, et räägime parem tulevikust,» sõnas Kross. Tema sõnul on Eestis veel elus paarkümmend omal ajal aktiivselt vastupanu osutanud ja metsalahingutest osa võtnud inimest.