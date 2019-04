Kaitsepolitsei: Hiina luure üritab värvata Eesti ametnikke

Kaitsepolitsei tuletab meelde, et igasugune Eesti-vastane koostöö võõrriigi eriteenistusega on karistatav, ja kutsume kõiki üles sellistest pakkumistest otsekohe kaitsepolitseid teavitama.

Kuidas värbamine toimub

Kaitsepolitsei kirjeldab aastaraamatus, kuidas värbamiskatseid ära tunda, millised on selle erinevad faasid ja mida värbamiskatse või juba koostöö tegemise korral teha.

VÄRBAMISE SIHTMÄRGIKS SATTUMISE EELDUS

Põhiliselt ligipääs huvipakkuvale infole kas otse või lähedaste inimeste kaudu.

SIHTMÄRGI VALIK

Üldjuhul korralik taustauuring, mille käigus selgitatakse välja inimese majanduslik seis, ambitsioonid, tööga rahulolu, suhe oma riigiga, nõrkused ning valgustkartvad teod ja harjumused, mille tõttu on hõlpsam sattuda ebameeldivasse olukorda jms.

KONTAKTI VÕTMINE

Jultunud variant. Kohene lõksu seadmine: kas tegelik või kunstlikult loodud kompromiteeriv olukord, mille lahenduseks pakutakse koostööd võõrriigi eriteenistusega. Üllatuse efekti ära kasutades, segamini hirmutamise ja meelitusega, püütakse saada nõusolek koostööle.

Klassikaline variant. Lähenemine näilises tavaolukorras, näiteks vastuvõtul või ametlikul töökohtumisel. Suhtlust arendatakse justkui loomulikku rada, avaldades lootust või tehes juba konkreetse ettepaneku ka edaspidi kohtuda. Järgnevad valdavalt viisakad ja sujuvad tundmaõppimise olukorrad koos isiklike küsimuste ja kiitustega.

SUHTE AKTIIVNE ARENDAMINE

Esmapilgul tühisevõitu palved sama tühise väärtusega info hankimiseks. Tahetakse aga järjest kvaliteetsemat infot, mille eest lubatakse ka vastutasu, olgu selleks kas raha, head kasulikud suhted-kontaktid või edu töös.

VÄRBAMINE

Värbamine saab olla kas ühekordne otsene selgekstegemine, et nüüd töötad võõrriigi eriteenistuse kasuks või tekitatakse see arusaam aegamisi. Siin on tavaliselt tuntavalt pöördeline koht, kus värvatav on teinud teene tasu eest. Suhtlus muutub agressiivsemaks, meelitused asenduvad järjest meeletuma pingega, kus kasvab surve kvaliteetsema info järele ning väheneb vastutasu.

KÄITLEMINE

Värvatu igapäevaelu painab pidev hirm kompromiteeritud saada. Paraku see «koostöö» kestabki, kuni riiki reetnu on paljastatud.

ALATI PARIM TEE VÄRBAMISE LÕKSUST VÄLJA

Tule ja räägi kaitsepolitseile juhtunust: Toompuiestee 3, Tallinn.