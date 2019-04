Eestisse mittelastud purjelaev pani Vene meedia kihama

Barque Sedov sets sail for the 100th time ⛵️ Video from Baltiysk @KaliningradReg #visitRussia 🇷🇺 pic.twitter.com/wMqwOUbYzR

Umbes 24 tundi hiljem, kolmapäeval, kell 16.39 kirjutas sputnik-news.ru, et Eesti võimud ei lubanud õppelaeva Eesti territoriaalvetesse. Märkinud infoallikaks Sedovi laeva kapteni, kirjeldati leheküljel, kuidas Eesti samm on ebasõbralik, arvestades, et tuleval nädalavahetusel on kohtumas Venemaa ja Eesti presidendid.

«Kui nad rannikule jõuavad, siis teevad propagandat. Sõitsime ka ise nõukogude ajal uurimislaevaga ja öeldi kaudselt, et tehke ümberpööramise tööd. See laev töötas sellise üksusena, et mõjutada välismaailma ja kujundada nõukogude liidust head arvamust. Ju neil oli Tallinnasse tulles sarnane ülesanne,» ütles Kõuts.

«Mulle tundub, et neile on kasulikud mõlemad variandid. Kui tulevad riiki sisse, siis teevad vastavat propagandat, et Krimmis on kõik korras. Aga kui keeldutakse, siis saavad öelda, et näed, Eesti on ebasõbralik riik. See on selline infosõja vorm,» ütles Kõuts.