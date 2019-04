Lukas: loominguvabadust ei ohusta küll mitte miski

Saatejuht Anna Pihl viitas saates «Otse Postimehest» intervjuule kirjanik Maarja Kangroga, kes ütles, et ta pole kunagi näinud sellist vastuseisu kultuuriinimeste seas loodavale valitsuskoalitsioonile. Lukase sõnul on ootamatud olukorrad alati vastuseosu toonud ja selles pole midagi erakordset. «Selliseid hetki, kui midagi uut on võõristav näha, et see on kuidagi nii võõras, et tekitab ohutunde, on varem ka olnud,» rääkis Lukas. «Praegu tundub Yana Toom olevat vabadusvõitleja ja Jürgen Ligi viisakuse apostel, aga kunagi kritiseeriti neid ka,» märkis ta.

Lukase hinnangul on poliitikud palju suud pruukinud, samas ei pea ta enda ülesandeks kultuuriinimesi kuidagi rahustada, vaid sellega peaksid tema sõnul tegelema need, kes on inimesi ärritanud. «Ma loodan, et niisugune kultuurne haritud inimeste vaheline suhtlemine saab ühel päeval, kui valimiskampaaniad läbi on, ka poliitikute pärisosaks,» ütles Lukas ja lisas, et ta arvab, et inimesed rahunevad peagi ja ka sõnapruuk maheneb.