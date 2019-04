Põhja-Korea parlament valis Kim Jong-uni riigiasjade nõukogu juhiks

Põhja-Koreas vahetus ka nominaalne riigipea. Kõrgema rahvaassamblee presiidiumi esimehe Kim Yong-nami asemel, kes oli sellel ametikohal ligi 20 aastat, saab uueks juhiks Choe Ryong-hae. Choe on USA sanktsioonide all seoses väidetavate inimõigusrikkumistega.

Veebikülg The North Korea Watch ütles, et Kim Jae-ryong on olnud võimupartei kauaaegne liider ning ta on olnud kõrgetel juhtivatel ja poliitilistel kohtadel tööstuses.