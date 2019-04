Mihkelson Kiievis: tuleb toetada Ukraina püüdlusi EL-i ja NATO-sse

«Ukraina omariikluse taastamine 1991. aastal on oma mõjult võrreldav Berliini müüri langemisega. See tegi võimalikuks Nõukogude impeeriumi lõpliku lagunemise ja Ida-Euroopa rahvaste julgeolekualase enesemääramise,» ütles Mihkelson.

«Nüüd on meie kohus teha kõik selleks, et kaitsta Ukraina püüdlusi saamaks Euroopa Liidu ja NATO liikmeks. See on maraton, kuid ka kõige pikemalt maratonil on finišijoon. Eesti peab koos liitlastega näitama Ukrainale, kus täpselt asub finišijoon,» rääkis Mihkelson.