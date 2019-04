Kaitsepolitsei andmetel sai Eestist Süüriasse sõdima läinud võitleja surma

Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ütles täna ameti aastaraamatu tutvustusel, et kapo on 99-protsendilise tõenäosusega kindel Sazanakovi surmas.

«On muidugi võimalus, et käib meie eest peitmine ja varjamine. Me ei saa mõistetavatel põhjustel minna sinna kohapeale jäänuseid välja kaevama ja tema tuvastamiseks DNA proovi võtta. Me enam-vähem teame tema hauakohta, aga kuna see on sõjategevuse piirkond, siis me sinna minna ei saa,» ütles Sinisalu.