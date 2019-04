Mõrvasüüga kurikamehele küsitakse 20-aastast vanglakaristust

Põhja ringkonnaprokuröri Natalia Miilvee hinnangul on 45-aastase Urmas Einroosi süü tõendatud ning talle tuleb mõista 20-aastane vanglakaristus.

Kaitsja Toomas Alp seevastu leidis, et Einroos tuleb mõrvas õigeks mõista. Kaitsja hinnangul on Einroosi süü tõendatud, vaid kergemates kuritegudes.

Lisaks sellele süüdistatakse Einroosi selles, et 2017. aasta 13. augustil peksis ta mitme tunni jooksul Tallinnas Vabaduse puiestee tänaval asuvas korteris naist, kellega on ta varasemalt lähisuhtes olnud.

Menetluse käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et pärast peksmist ja vägistamist viis ta autoga naise Paunkülas asuva veehoidla äärde, kus jätkas tema peksmist ning lõpuks kägistas ta.

Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokurör Natalia Miilvee on varem öelnud, et uurimisversiooni kohaselt soovis süüdistatav varalist kasu saada. «Meie andmetel on naine mehe kasuks testamendi teinud,» selgitas prokurör.