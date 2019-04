Ratas: suhteid Hiinaga hoogustaksid paremad lennu- ja raudteeühendused

Jüri Ratas rääkis pärast kohtumist Hiina peaministri Li Kegiangiga, et Hiina on Eesti suurim kaubanduspartner Aasias ning on Eesti kasvavatele ettevõtetele väga oluline sihtturg.

Jüri Ratas ja Hiina peaminister Li Keqiang. FOTO: Stenbocki maja

«Meie toiduainetööstusele on uksed Hiina turul juba mitmes sektoris lahti, sealhulgas näiteks piimatoodetele, kanalihale, kilule, räimele ja täna allkirjastatud kokkuleppega ka lõhelistele. Hiina on huvitatud kvaliteetsete toiduainete hankimisest Euroopa Liidust,» ütles Ratas.

«Meie kohtumise üks olulisemaid teemasid oli kahe riigi koostöövõimalused e-kaubanduse alal ning Hiinast tulevate kaupade Euroopasse vahendamisel,» sõnas Jüri Ratas ja lisas, et Eesti on huvitatud sellest, et kodumaa ettevõtetele avaneksid uued turud, samuti soovib Hiina kvaliteetseid Euroopa Liidu tooteid ning teenuseid.

Ratase sõnul aitaksid tihenevaid suhteid hoogustada paremad lennu– ja raudteeühendused Hiinaga, millel oleks soodne mõju nii Eesti ja Hiina vahelisele kaubavahetusele, kultuuri- ning hariduskoostööle kui ka turismile.

Tema sõnul on veerand Eestit külastavatest Aasia turistidest pärit Hiinast ning nende arv on viimase viie aasta jooksul kasvanud kolm korda. «Samas on ka selles vallas selgelt arenguruumi nii neile pakutavate teenuste kui ka sealsete külastajate Eestis viibimise kestvuse osas. Usun, et senine positiivne areng lähiaastatel jätkub,» rääkis Ratas. Eesti ja Hiina peaminister kõnelesid veel mõlema riigi kandidatuuridest rahvusvahelistes organisatsioonides. Ratas tutvustas peaminister Lile Eesti kandidatuuri ÜRO Julgeolekunõukogusse aastateks 2020-2021 ja kutsus Hiina peaministri külla ka Eestisse.

Hiina eksport Eestisse oli möödunud aastal 185 miljonit eurot ehk 1,3 protsenti kogu Eesti ekspordist. Eesti impordib aastas Hiinast kaupu ja teenuseid umbes 600 miljoni euro eest.