Liiklusõnnetustes sai viga kolm alaealist

«Eelmiste aastate kogemus näitab, et just aprill ja mai on need kuud, kui juhtub kõige rohkem liiklusõnnetusi alaealistega. Sellepärast palume kõiki liiklejaid arvestada sellega, et lapsed ja noored on väga aktiivsed ja kasutavad liiklemiseks erinevaid vahendeid, sh rulasid, tõukerattaid ja rulluiske. Täiskasvanud liiklejad peaks hoolima noortest ja lastest ning enda poolt tegema kõike, et võimalikke liiklusõnnetusi vältida,» selgitas politsei.