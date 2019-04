Tallinnas sai konflikti käigus mees terava esemega viga

Häirekeskus sai täna kella 21.30 paiku teate, et Tallinnas Pärnu maanteel tänaval (Järve Selveri juures) on konflikt, milles sai viga üks mees. Vigastustest nähtus, et need olid tekitatud terava esemega. «Kui kannatanu oli kohapeal, siis teine tülipool oli sündmuskohalt juba põgenenud,» kommenteeris politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.