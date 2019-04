Politsei tabab üha rohkem narkojoobes autojuhte

Tänavu on praeguseks liikluses kõrvaldatud 1601 joobes sõidukijuht, mullu sama ajaga oli neisd 1600. Kriminaalses joobes on tänavu kinni peetud 637 sõidukijuhti, 2018. aastal sama perioodi jooksul oli neid 677. Narkojoobes juhte on korrakaitsjad tänavu tabanud 71, neist Põhja prefektuuri territooriumil 44. 2018. aastal sama perioodi jooksul kõrvaldati juhtimiselt 59 narkojoobes juhti.