Ewert Sundja: ma ei pea kuidagi normaalseks kutsuda tänast üritust roosaks ilaks

Ta rääkis, et on keeruline tuua rahu kahe osapoole vahele. Sundja leidis, et rahu peab tulema sõnu lennutanud inimese sisse. «Teiseks on see, et sõnad on levinud veidi kui kulutuli. Sellest tekib arusaam, et me nüüd suhtlemegi nii. See peab tulema ülevalt alla! Seal üleval poliitikas peab muutuma see ja rahva kohus on öelda, et teie peate hakkama omavahel normaalsemalt rääkima ja suhtlema,» lausus ta ja lisas, et rahvas ongi koralekutsuja rollis. «Rahval on hääl ja õigus öelda, et mismoodi nad tahavad, et nende riiki juhitakse ja millisel moel juhid suhtlevad omavahel ja rahvaga,» ütles Ewert Sundja.