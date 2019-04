Indrek Saar: see üritus ei ole sündinud tühja koha pealt

Indrek Saar tuli kontserdile, kuna kutsuti kõigi Eesti peole ja ta loodab, et tänasel päeval kõik korraks mõtlevad, mis see kõigi Eesti on. «Me tahame sõbralikku Eestit. Me tahame sellist Eestit, kus kõigil oleks võimalik olla need, kes nad on. Et kellegi õigusi ja vabadusi ei piirataks,» rääkis Saar ja lisas, et kontserdi kujul on see väga ilus viis rääkida murest. Ta ütles, et eestlased on ikka lauluga manifitseerinud seda, mis on oluline.

«Ma loodan, et siia tuleb täna võimalikult palju võimalikult erinevate maailmavaadetega inimesi, selleks, et omavahel kokku leppida, et tahame jätkuvalt seda Eestit, mida oleme oma põhiseaduses deklareerinud,» kommenteeris Indrek Saar.

Küsimusele, kas antud üritus on alguse saanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna väljaütlemiste retoorikast, vastas Saar, et kindlasti on. «See üritus ei ole sündinud tühja koha pealt,» sõnas endine kultuuriminister ja lisas, et need, kes on selle eestvõtmise taga, on olnud ehamtunud ja mures, selle retoorika pärast, mida üks valitsusse pürgiv erakond on kasutanud. «Ma väga loodan, et see tänane üritus on samma selle suunas, et see retoorika ei muutuks tegudeks,» sõnas ta. Saar ei oska öelda, kas tänane kontsert ka selle rahu toob. «Nendel hetkedel, kus me oleme ennast vabaks laulnud, võib ka öelda, et mis see laulmine ja kokkusaamine ikka aitab,» küsis ta.