Riik ei toeta lastekaitsetöötajate salajast eKooli jälgimise soovi

Harku vallavalitsus põhjendas, et kui kooli töötajad saavad teada, et perega tegeleb lastekaitsetöötaja, võib see kahjustada lapse ja pere eraelu puutumatust.

Ministeerium seevastu leiab, et koolile signaali saatmine, et lapse peres toimub midagi olulist, mis ka last mõjutab, pole mitte halb, vaid vastupidi, väga vajalik. Tulenevalt lastekaitseseadusest ning haridusvaldkonna õigusaktidest on igal koolitöötajal kohustus tegutseda lapse huvides.