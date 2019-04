Helded tehingud Tallinnas: konkursita üürimine ja küsitavad soodustused

«Ebamõistlikult kõrge korruptsioonioht», «põhjendamatu äriline eelis», «ilma avaliku konkursita», «puudub aruandekohustus ruumide kasutusotstarbe kohta» ja «täitmata jäetud investeerimiskohustus» on märksõnad linnavalitsuse tellimusel Tallinna linnale kuuluva kinnisvara üürilepinguid analüüsinud Soraineni advokaatide järeldustest.

Sorainen analüüs aastatel 2010–2017 sõlmitud 17 lepingut. See on vaid mikroskoopiline osa linnale kuuluvatest välja üüritud äripindadest. Ainuüksi kesklinnas on praegu antud üürile üle 300 linnale kuuluva äriruumi. Advokaadid ei leidnud ühtegi küsitavust ega probleemi vaid mõnest üksikust lepingust.