Rinne tähistas sotside võitu ettevaatlikult

«Me alustasime esimesena ja näib, et meil on võimalus jääda selleks kuni lõpuni,» kõlas Rinne tagasihoidlik hinnang pärast eelhääletamise tulemuste selgumist, kui partei juhtis Koonderakonna ees paari protsendiga.

«Meile on see väga hea, aga valitsuses kannad sa vastutust ja selle eest tuleb hinda maksata,» ütles ta, viidates sellele, et Koonderakonna koalitsioonipartneri, senise peaministri Juha Sipilä juhitava Keskerakonna käsi käis märksa halvemini.

«On selge, kes on nende valimiste suurim kaotaja – meie oleme seda. Ma tahan õnnitleda võitjaid,» ei püüdnud Sipilä halva mängu juures head nägu teha. «Me oleme seadnud Soome majanduse heasse olukorda. Me teame, mida on selleks vaja teha. Aga me ei tea, kuidas saada pärast seda tagasi valitud.»