Jõgeva maakonnas põles kortermaja üks korrus

Päästjate saabudes olid leegid teise korruse korteri akendest väljas ja teada oli, et ruumides on tõenäoliselt sees ka kolm inimest. Kohe hakati leeke kustutama ning inimesi otsima. Kannatanute leidmist raskendas asjaolu, et korter oli suures osas sodi täis, kuid lõpuks õnnestus kaks naist ja üks mees üles leida. Neist ühe seisund oli raskem, tema viidi otse Tartu ülikooli kliinikumi, kaks vigastatut viidi Jõgeva haiglasse.