Arhitektuuritudeng: viimaste aastakümnete üks suurimaid kaotusi arhitektuuriajaloos

«Šokk on suur ja ei oska midagi öelda. Viimaste aastakümnete üks suurimaid kaotusi arhitektuuriajaloos,» rääkis Vider ja lisas, et ta külastas kirikut täpselt kaks aastat tagasi koos Pariisi arhitektuuritudengitega. Nende silmad lõid endiselt sama eredalt särama kirikut nähes, hoolimata sellest, et neile oli see tegelikult igapäevane vaatepilt, rääkis arhitektuuritudeng oma kogemusest. Ta ütles, et kohalikud on Jumalaema kiriku üle väga uhked ja räägivad sellest ülivõrdes. «Aga see tõesti on ka nii võimas, seal sees olles või isegi väljast uudistades, tundsin end küll üsna väiksena,» meenutas ta.