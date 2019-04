Fotod: Tallinnas algas kevadine tänavapesu

Kommunaalameti lepingupartnerid on alates 19. märtsist sõidu- ja kergliiklusteedelt kokku kogunud arvestuslikult 3875 tonni pühkmeid ja 327 tonni olmejäätmeid. Tänavate pesemiseks on kasutatud alates aprilli algusest 4270 kuupmeetrit vett. Puhastustöid teeb keskmiselt 40 tänavapuhastusmehhanismi ning lisaks mehhanismidele on väljas 26 käsitööbrigaadi kokku 72 heakorratöötajaga, kes koristavad ohutussaari, ülekäike ja teemaa haljasalasid.