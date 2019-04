Vaade ajalukku: viimased Tallinna kirikute põlengud said samuti alguse ehitustöödest

Teadaolevalt puhkes Pariisi Jumalaema kirikus tulekahju ehitustööde tõttu ja ka viimased suuremad põlengud Tallinna vanalinna kirikutes said alguse renoveerimise ajal. 2002. aastal süttis Pühavaimu kiriku taastamistööde ajal kirikutorn, kuid veelgi olulisem oli 1982. aastal puhkenud tulekahju Niguliste kirikus.

Niguliste kiriku 1982. aasta põlengu raporti järgi sai tulekahju alguse keevitustöödest ning tegemist oli tööõnnetusega, ütles Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret Postimehele. Saareti sõnul on Niguliste ja Notre Dame’i ​põleng täiesti erinevad. «Siin ei olnud kunstivarade puhul mingeid kahjusid, kirik oli tühi,» ütles ta ja lisas, et Niguliste jaoks ehitatud orel oli küll põlengu ajal hoones, kuid kahjustada see ei saanud.