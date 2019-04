Lauri Leesi: minu generatsiooni inimesed sellesse kirikusse enam siseneda siin ilmas ei saa

Lauri Leesi rääkis etv saates «Ringvaade,» et juhtunust kuulis ta oma sõbralt ning kohe pärast seda hakkas ka France 2 vaatama. «See on nii suur õnnetus, et seda saab võrrelda ainult kui Tallinnas laululavaga juhtuks midagi või Raekojaga või Moskvas Vassili Blažennõi kirikuga,» tõi ta võrdluseks. «Pariisi Jumalaema kiriku puhul pole tegemist ainult ühe rahvuse või linna traagikaga, vaid kogu inimkonna traagikaga,» ütles Leesi ja lisas, et kõige traagilisem oli talle haritorni kukkumine.