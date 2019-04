Eestis on enamik kirikuid kindlustamata

Et aga kogudustel raha napib, on enamik kirikuid kindlustamata, see-eest kõik Eestis tegutsevad Moskva Patriarhaadile alluvad vene õigeusu kirikud on kindlustatud, kuna see nõue oli Eesti riigi tingimuseks Moskva kirikule varade üleandmisel, vahendas «Aktuaalne kaamera».

Eesti kõige vanemad ja väärtuslikumad hooned lisaks Tallinna vanalinnale on just keskaegsed kirikud, mida jagub pea igasse valda, kuid EELK ei oska öelda, kas on mõni neist ka kindlustatud, luteri kirikud kuuluvad kogudustele, kes võivad ise otsustada, kas peavad võimalikuks ja vajalikuks oma hoone koos varadega kindlustada, ent neil napib vahendeid elektriarvete ära maksmiseks.

Ka Eestis on kirikupõlenguid aeg-ajalt ette tulnud- näiteks 2002. aastal põles Tallinnas Pühavaimu kiriku torn, mis süttis samuti remonttööde käigus, kuid ka 17 aastat hiljem ei ole Pühavaimu kirik kindlustatud, ent kirikud täidavad operatiivplaane päästjatele, mille järgi nad teavad, mida hoonest esimesena välja kanda ning päästeamet käib kirikute kohustuse täitmist ka kontrollimas.