Veidi enne reede südaööd näeb Tallinna lennujaam välja kui üks maailma kõige rahulikumaid paiku. Tundub lausa uskumatu, et sellises inimtühjas kohas võib tekkida takso tellimisega nii palju probleeme, et on vaja palgata eraldi turvamees.

Kalju sõnul on ta selles töös vastu pidanud ühel lihtsal põhjusel: ta on täielikult minetanud solvumisvõime. «Kõik selle, mis minusse ei puutu, lasen endast mööda, see isegi ei riiva mind, ükskõik kuhu mind saadetakse,» selgitas ta.

Kalju on kindel, et tegelikult poleks teda ega tema paarilist öösiti lennujaama tööle vaja, kui lennukilt tulijad suudaksid inimlikult käituda. Samas püüab ta inimesi mõista. «Tunde lennanud inimesed on kohale jõudes väsinud, tülpinud, pahased Eesti riigi peale, paljud neist ei taha reisida, aga elu sunnib.» Eriti kõvad pahasti ütlejad on kodumaale tulijad, kes elavad oma ängi turvamehe peal välja, välismaalased on üldjuhul viisakamad. «Kõige tipus on jaapanlased – nemad on kuidagi nii sotsialiseeritud, et neid pole vaja suunatagi, nad orienteeruvad hoobilt ise. Kui ma peaksin abielluma, valiksin jaapanlanna!»