Keskööl tallinlaste und segavate kopterilendude taga on liitlasväed

Kopterite öist lendamist on täheldatud nii Tallinna kesklinnas kui ka Põhja-Tallinna kohal.

«Eile südaöö paiku tiirutas(id) mingi(d) kopter(id) ringi väga madalalt ja ligi 15 minutit. Selline tunne oli, et maandub siinsamas Liivalaias,» kirjeldas kesklinnas elav lugeja, kelle sõnul oli kell 00.15, kui kopter juba minuteid piirkonnas lennanud oli. Vihjeid on öiste kopterite kohta tulnud ka Kalamajast, Veerenni ja Vana-Lõuna piirkonnast.

Kaitseväe peastaabist selgus, et tegemist on liitlasvägede AW159 Wildcat kopteritega, mis saabusid siia möödunud nädalavahetusel Suurbritanniast ning jätkavad siin lendamist kuni mai lõpuni. Aprilli teises pooles on oodata veel viie ründekopteri Apache tulekut Eestisse.

«Vastab tõele, et Tallinnas lennatakse ka kesklinna kohal. Näiteks tehakse lähenemis ja maandumisharjutusi kaitseväe peastaabi kopteriplatsile. Peastaabi hoone asub kesklinnas. Ühendkuningriigi kaitseväelased loodavad linnaelanike mõistvale suhtumisele,» ütles kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem Arvo Jõesalu.

Tema sõnul on helikopterite meeskonnad teinud alates saabumisest äärmiselt vajalikke tutvumislende erinevates kohtades meie õhuruumis, sealhulgas Tallinna kohal. Lendude eesmärk on Jõesalu sõnul õhuruumi ja maastikuga tutvumine, mis võimaldab teha koostööd meie kaitseväelaste ja teiste liitlasüksustega.

«Kuna pilootide väljaõppe jaoks on oluline ka lendamine pimedal ajal, siis tuleb ka seda aeg-ajalt teha. Paratamatult jääb pime aeg praegusel aastaajal hilistele tundidele,» nentis Jõesalu.

Jõesalu sõnul teevad Ühendkuningriigi üksused omalt poolt kõik, et võimalikult vähe segada linnaelanike igapäevatoimetusi. Samuti kinnitas ta, et lennud on kooskõlastatud vastavate Eesti ametkondadega.

«Tallinna õhuruumis tehakse lennud koostöös lennukliiklusteenindusega. Wildcat kopterid jäävad Eestisse mai lõpuni,» lisas ta.

Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna lennusalga juht Ivar Värk selgitas Postimehele, et kopteritele ja teistele õhusõidukitele öörahutingimused ei kehti, välja arvatud juhul, kui on kehtestatud eraldi lennukeeluala või piiranguid.

«Ainsad piirangud on need, et õhusõiduk peab asustatud piirkonna kohal lendama kõrgemal kui 1000 jalga, või võimalusel seda vältima ning seda viimastel päevadel ka linna kohal lennanud liitlaste kopterid on järginud,» lisas Värk.