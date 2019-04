Politsei soovitab pikendada kolmeaastase digi-ID kehtivust enne 30. aprilli

Varasemalt Eesti ID-kaarti tootnud Trüb Baltic AS teavitas politsei- ja piirivalveametit, et lõpetab tänavu kevadel Eestis tegevuse. Selle tõttu võib katkeda digi-ID kehtivusaja pikendamise teenus, mis praegu lubab kolmeaastase kehtivusajaga kaarti kahe aasta võrra kaugteel pikendada.

Teenuse katkemine puudutab inimesi, kellel on kehtiv digi-ID, mis anti välja enne 2018. aasta 1. maid. Selle kaardi kehtivusaega saab praegu pikendada kahe aasta võrra kasutades DigiDoc4 haldusvahendit. Alates 1. maist 2018 välja antud kaartide kehtivusaeg on viis aastat ning nende kaartide kasutajaid muudatus ei puuduta. Samuti ei mõjuta teenuse katkemine muid ID-kaardiga seotud tegevusi.

Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo juhi Margit Ratniku sõnul on Trüb Baltic AS lepingujärgselt kohustatud digi-ID kehtivuse pikendamisega jätkama kuni kaartide aegumiseni. «Jätkame dokumenditootjaga läbirääkimisi, et kaugteel dokumendi kehtivuse pikendamine oleks võimalik ka edaspidi. Siiski soovitame inimestel, kes digi-IDd pikendada soovivad, teha see ära enne 30. aprilli,» ütles Ratnik.