Sel aastal anti välja kaks muinsuskaitse karuteene medalit

«Raadi endise hiiglasliku sõjalennuvälja stalinistlikus stiilis lennujuhtimiskeskus ühes katusel kõrgunud lennujuhtimistorniga läks üleeile lammutuskopa alla, kuigi muinsuskaitseamet oli kahel korral Tartu valla päringu peale kinnitanud, et hoone väärib säilitamist,» kirjutas Tartu Postimees tänavu 21. märtsil.

Tartu vald küsis muinsuskaitseametilt Raadi lennujuhtimiskeskuse hoone lammutamise kohta seisukohta 2015. aastal. Ameti vastus oli, et hoone ei ole mälestis. Samas oli kirjas, et Raadi lennuväli koos lennujuhtimiskeskusega on ajaloolise militaarmaastikuna võetud arvele 20. sajandi arhitektuuri registris. «Ilmekas stalinistliku arhitektuurikeelega lennujuhtimiskeskuse hoone väärib säilitamist kui sümbolobjekt ning meenutus alal paiknenud militaarlennuväljast,» lõppes kiri.